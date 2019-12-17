Barbekü içine gizlenmiş 645 kilogram ekstazi ele geçirdi
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Barbekü içine gizlenmiş 645 kilogram ekstazi ele geçirdi

Avustralya polisi, Kıbrıs ve İngiltere ile işbirliği içinde düzenlenen operasyonda ülkeye alüminyum barbeküler içinde sokulmaya çalışan 645 kilogram ekstazi ele geçirdi.

17.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:10
Barbekü içine gizlenmiş 645 kilogram ekstazi ele geçirdi

polisi, ve İngiltere ile işbirliği içinde düzenlenen operasyonda ülkeye alüminyum barbeküler içinde sokulmaya çalışan 645 kilogram ekstazi ele geçirdi.


Avustralya Sınır Gücü'nden (ABF) salı günü yapılan açıklamada, 6 aydır süren ve üç ülkeyi kapsayan operasyonla ekstazi olarak da bilinen 645 kilogram MDMA'nın sahte taban plakaları bulunan 200 alüminyum barbekü içerisinde ele geçirildiği duyuruldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili 2 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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