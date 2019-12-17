Barbekü içine gizlenmiş 645 kilogram ekstazi ele geçirdi

17.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:10

Avustralya polisi, Kıbrıs ve İngiltere ile işbirliği içinde düzenlenen operasyonda ülkeye alüminyum barbeküler içinde sokulmaya çalışan 645 kilogram ekstazi ele geçirdi.



Avustralya Sınır Gücü'nden (ABF) salı günü yapılan açıklamada, 6 aydır süren ve üç ülkeyi kapsayan operasyonla ekstazi olarak da bilinen 645 kilogram MDMA'nın sahte taban plakaları bulunan 200 alüminyum barbekü içerisinde ele geçirildiği duyuruldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili 2 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle