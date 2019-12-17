Barbekü içine gizlenmiş 645 kilogram ekstazi ele geçirdi
Avustralya polisi, Kıbrıs ve İngiltere ile işbirliği içinde düzenlenen operasyonda ülkeye alüminyum barbeküler içinde sokulmaya çalışan 645 kilogram ekstazi ele geçirdi.
Avustralya polisi, Kıbrıs ve İngiltere ile işbirliği içinde düzenlenen operasyonda ülkeye alüminyum barbeküler içinde sokulmaya çalışan 645 kilogram ekstazi ele geçirdi.
Avustralya Sınır Gücü'nden (ABF) salı günü yapılan açıklamada, 6 aydır süren ve üç ülkeyi kapsayan operasyonla ekstazi olarak da bilinen 645 kilogram MDMA'nın sahte taban plakaları bulunan 200 alüminyum barbekü içerisinde ele geçirildiği duyuruldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili 2 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle