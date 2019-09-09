Barbee sağlık kontrolünden geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un ABD'li forveti Shacobia Shaunte Barbee sağlık kontrolünden geçti.

09.09.2019 12:10
Barbee sağlık kontrolünden geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un ABD'li forveti Shacobia Shaunte Barbee sağlık kontrolünden geçti.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımında Shacobia Shaunte Barbee, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan Barbee, Kayseri'de olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek; "Ülke dışındaki ilk sezonum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gider, sakatlıksız bir sezon olur" dedi.


ABD'nin Duke Koleji'nden 1 yıllığına transfer edilen 25 yaşındaki Barbee, 1,78 boyunda. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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