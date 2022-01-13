Barbaroslar yeni bölüm neden yok? 13 Ocak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? - Haberler
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Barbaroslar yeni bölüm neden yok? 13 Ocak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman?

Barbaroslar yeni bölüm neden yok? 13 Ocak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman?
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Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta perşembe akşamları yayınlanmakta. Dizilerin bir süre ara vermesi sonrası Barbaroslar yeni bölüm var mı, yok mu? Barbaroslar yeni bölüm neden yok? sorularının yanıtı araştırlıyor. TRT 1'de yayınlanan dizinin 16.yeni bölümün yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

Barbaroslar yeni bölüm neden yok? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümü ile ilgili araştırmalar söz konusu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayın akışında yer aldı. Ancak dizinin yeni bölüm detayı yayın akışında gözükmüyor.

TRT1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, bu akşam yayın akışında görünmeyince gündem oldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü 20 Ocak 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

TV yayın akışı perşembe 13 Ocak! Bu akşam hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı...TV yayın akışı perşembe 13 Ocak! Bu akşam hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı...

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

23:25 Teşkilat

02:15 Gizemli Tarih "Derinkuyu"

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