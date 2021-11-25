Barbaroslar Hüma Hala kimdir? Gonca Cilasun kimdir? Tarihte Hüma Hatun kimdir?

Tarihte Hüma Hala kimdir? Barbaroslar Hüma Hatun kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterini canlandıran Gonca Cilasun Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na dahil oldu.

BARBAROSLAR HÜMA HALA KİMDİR?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine dahil olan Hüma Hala karakterini Gonca Cilasun canlandırmaktadır.

GONCA CİLASUN KİMDİR?

Gonca Cilasun, 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Gonca Cilasun; Kalbim Yangın Yeri, Karagül, Not Defteri, Kayıp, Benim Hala Umudum Var, Sudan Bıkmış Balıklar, Kanıt ve Adını Feriha Koydum dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterine hayat veren Gonca Cilasun, 1.67 metre boyunda ve 58 kilodur.

Gonca Cilasun'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Halise) (TV Dizisi)

2018 – Çarpışma (Serpil) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Muazzez) (TV Dizisi)

2017 – Taş (Sinema Filmi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Sultan) (TV Dizisi)

2016 – Kalbi Yangın Yeri (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (TV Dizisi)

2015 – Ceset (Sinema Filmi)

2014-2016 – Karagül (Fikriye) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (Hafize) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (TV Dizisi)

2013 – Benim Hala Umudum Var (TV Dizisi)

2012 – Sudan Çıkmış Balıklar (TV Dizisi)

2011 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

2010-2014 – Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

TARİHTE HÜMA HATUN KİMDİR?

Hüma Hatun (ö. 1449, Bursa), Osmanlı padişahı II. Murat'ın eşi ve Fatih Sultan Mehmed'in annesidir. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı adlı dizideki Hüma Hala ile aynı kişi olduğuna dair bir detay bulunmamakta.

Hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Mezarı Bursa'dadır ve Hüma Hatun veya Hatuniye Kümbedi olarak bilinmektedir. Bu türbenin 1449 tarihli (hicri 853) kitabesinde isim belirtilmez ama yapının II. Mehmed (Fatih) tarafından annesi için yaptırıldığı yazılıdır. Bursa'daki bir mahkeme kaydında ise Fatih'in annesinin ismi Hüma Hatun olarak geçmektedir.

Babasının ismi bilinmemektedir. Yalnızca bir vakfiyede Hatun binti Abdullah, "Abdullah kızı" olarak geçer. Bu ibare, onun mühtedi (İslâmiyet'i sonradan kabul eden) olduğuna delil olabilir. Zira, o dönemde mühtediler asıl babalarına değil, "bin Abdullah" veya "binti Abdullah" şeklinde, jenerik isim olarak Abdullah'a (Allah'ın kulu) isnad edilirdi.

Bazı kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet'in annesinin Fransız olduğu, bazı batılı kaynaklarda ise bunun Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır.

Tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross'a göre Fatih'in annesi gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e göre ölümünden sonra Türk-Acem efsanelerindeki cennetkuşu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandırılmıştır. Türk tarihçi Halil İnalcık'a göreyse Fatih'in annesi cariye ve hıristiyandı.

Bursa'da bulunan türbesindeki kitabede Ağustos 1449 yazmakta olup, bu ölüm tarihi mi yoksa türbenin yapılış tarihi mi olduğu bilinmediğinden bu tarihte ya da daha önceki bir tarihte öldüğü düşünülmektedir.

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