Barbaroslar'dan ilk kareler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barbaroslar'dan ilk kareler

Barbaroslar'dan ilk kareler
Hürriyet - Haberler | Magazin

TRT 1'in merakla beklenen yeni projesi "Barbaroslar"ın ikinci tanıtımı önceki akşam yayınlandı.

TRT 1'in merakla beklenen yeni projesi "Barbaroslar"ın ikinci tanıtımı önceki akşam yayınlandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran projenin setinden ilk kareler de gelmeye başladı. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

DÖRT KARDEŞİN HİKAYESİ

Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dikinciler, Ulaş Tuna Astape ve Caner Topçu'nun başrollerini üstlendiği dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet

Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı
Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Petek Dinçöz Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barbaroslar'dan ilk kareler - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 09:50:34. #1.15#

title