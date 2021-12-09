Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 12. bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oruç, altınların peşinde olan Pietro tarafından tuzağa düşürülmüştü. Isabel'le beraber türlü işkencelerden geçmesine rağmen Pietro'ya altınların yerini söylememiş ve kardeşi İlyas tarafından kurtarılmıştı. Diğer tarafta istikbali bu altınları geri almasına bağlı bulunan Pietro, Şahbaz'dan yardım alarak Oruç'un altınları sakladığı mahzene baskın vermiş fakat başarılı olamamıştı. Oruç, kendisini Alfonso diye tanıtan Pietro'nun gerçek kimliğini öğrenebilecek midir? Pietro, Oruç'un gazabından kim tarafından, nasıl kurtarılacaktır? Öte yandan Oruç, yakın zamanda aldığı köşk ile Karabay'ın dikkatini üzerine çekmişti. Oruç'a zarar vermek için fırsat gözleyen Karabay mahzene baskın verecektir. Mahzendeki altınları ve bu altınlarla alındığını sandığı köşkü gerekçe göstererek Oruç'u eşkıyalıkla suçlayacaktır. Cezası idam olan bu suçun Oruç'un üzerine kalması ne gibi hadiselere meydan verecektir? Oruç, kendisine yöneltilen iftiralardan nasıl kurtulacaktır? Alfeo, İlyas ve leventlerini mahzenden uzaklaştırmak maksadıyla tuzağa çeker. Burada İlyas ve Leventler, kendilerinden sayıca üstün olan Pietro'nun adamlarına güç yetirip bu kumpastan sıyrılmayı başarabilecekler midir? Ayrıca İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek midir? Tüm bunların yanı sıra Hızır ve Meryem, sırlı kitabın gizemini çözmek için çalışmaya gittikleri kütüphanede kendilerini Diego'nun beklediğini görmüşlerdi. Derviş'i kaçırıp alıkoyduğu anlaşılan Diego, Hızır'dan Derviş'i sağ salim teslim etmesi karşılığında Meryem ile Sırlı Kitabı isteyecektir. Hızır bu teklife şiddetle karşı çıksa da Meryem'in tavrı ne olacaktır? Meryem, kendisini köleliğin karanlığından kurtarıp İslam'ın nuruyla yetiştiren ve babası yerinde saydığı Derviş için Diego'ya teslim olacak mıdır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oruç'un mahzeninde bulduğu altınlara el koyan Karabay'ın altınları emanet ettiği Memlük Askerleri, Pietro'nun kumpası neticesinde öldürülmüş ve bu cinayet suçları da Oruç ve Leventlerinin üstüne atılmıştı. Oruç, altınları çalanları bulduğu takdirde gerçek katillerin ortaya çıkacağını öne sürerek zindandan kurtulmuş ancak İlyas'ı Karabay'a rehin vermek zorunda kalmıştı. Karabay ise Oruç'un geç kaldığını bahane ederek İlyas'ı idam sehpasına çıkarmıştı. Altınları bulup İlyas'ı idamdan kurtarmak için çabalayan Oruç sonunda altınların izini bulmuş ancak kendisini başarısızlığa uğratmak için gelen Sylvio ve adamları tarafından yolu kesilmişti. Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek midir? Altınlar İskenderiye hudutlarından dışarı çıkmadan Pietro'nun adamlarını yakalayabilecek midir? İdam sehpasına çıkan kardeşi İlyas'ı kurtarmayı başarabilecek midir? Diğer taraftan Derviş'in izini bulan Meryem ve Hızır, Antuan'ın tuzağına düşmüş ve Pietro'nun esiri olmuşlardır. Sırlı kitabın peşinde olan Pietro, Derviş'in hayatına karşılık kitabı istemiş ancak kitabın yerini Hızır'dan öğrenemeyen Pietro, Derviş'e çevirdiği silahın tetiğini çekmiştir. Derviş ölecek midir? Meryem ile Hızır, Pietro'nun elinden kurtulabilecekler midir? Tüm bunların yanı sıra Meryem, Pietro'nun ağabeyi olduğunu nasıl öğrenecektir? Pietro'nun kardeşi olduğuna dair güçlü şüpheler edinecek olan Meryem'in bu durum karşısındaki tutumu hangi yönde şekillenecektir? Gelmesiyle İskenderiye'de dengeleri değiştiren Hüma'nın yeni eylemi ne olacaktır? Girişeceği eylemi neticesinde Firuze ile bir kez daha karşı karşıya gelecek olan Hüma'nın Firuze'yle olan mücadelesi nelere yol açacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

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