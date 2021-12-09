Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 12. bölüm bugün var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 12. bölüm fr

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oruç, altınların peşinde olan Pietro tarafından tuzağa düşürülmüştü. Isabel'le beraber türlü işkencelerden geçmesine rağmen Pietro'ya altınların yerini söylememiş ve kardeşi İlyas tarafından kurtarılmıştı. Diğer tarafta istikbali bu altınları geri almasına bağlı bulunan Pietro, Şahbaz'dan yardım alarak Oruç'un altınları sakladığı mahzene baskın vermiş fakat başarılı olamamıştı. Oruç, kendisini Alfonso diye tanıtan Pietro'nun gerçek kimliğini öğrenebilecek midir? Pietro, Oruç'un gazabından kim tarafından, nasıl kurtarılacaktır? Öte yandan Oruç, yakın zamanda aldığı köşk ile Karabay'ın dikkatini üzerine çekmişti. Oruç'a zarar vermek için fırsat gözleyen Karabay mahzene baskın verecektir. Mahzendeki altınları ve bu altınlarla alındığını sandığı köşkü gerekçe göstererek Oruç'u eşkıyalıkla suçlayacaktır. Cezası idam olan bu suçun Oruç'un üzerine kalması ne gibi hadiselere meydan verecektir? Oruç, kendisine yöneltilen iftiralardan nasıl kurtulacaktır? Alfeo, İlyas ve leventlerini mahzenden uzaklaştırmak maksadıyla tuzağa çeker. Burada İlyas ve Leventler, kendilerinden sayıca üstün olan Pietro'nun adamlarına güç yetirip bu kumpastan sıyrılmayı başarabilecekler midir? Ayrıca İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek midir? Tüm bunların yanı sıra Hızır ve Meryem, sırlı kitabın gizemini çözmek için çalışmaya gittikleri kütüphanede kendilerini Diego'nun beklediğini görmüşlerdi. Derviş'i kaçırıp alıkoyduğu anlaşılan Diego, Hızır'dan Derviş'i sağ salim teslim etmesi karşılığında Meryem ile Sırlı Kitabı isteyecektir. Hızır bu teklife şiddetle karşı çıksa da Meryem'in tavrı ne olacaktır? Meryem, kendisini köleliğin karanlığından kurtarıp İslam'ın nuruyla yetiştiren ve babası yerinde saydığı Derviş için Diego'ya teslim olacak mıdır?

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