Barbaroslar : Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar : Akdeniz'in Kılıcı bugün var mı?

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BARBARAOSLAR : AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Diziseverlerin merakla beklediği Barbaroslar : Akdeniz'in Kılıcı, bu akşam saat 20:00'de 10.bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak.

BARBARAOSLAR : AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Papa'nın emriyle harekete geçen Kalimnos komutanı Pietro, Ebu Muhammed'i ve sırlı kitabı Roma'ya götürmek için yola çıkmıştı. Oldukça kalabalık bir askeri donanma ile yola çıkan Pietro, Kerpe Adası'nda Baba Oruç ve leventleriyle karşı karşıya gelmiş ve çarpışma kaçınılmaz olmuştu.

Sayıca yetersiz olan Baba Oruç ve leventler, Pietro'nun kitap ve Ebu Muhammed'le Roma'ya gitmesine Burak Reis'in de desteğiyle engel olmuş ve hem sırlı kitabı hem de Ebu Muhammed'i Pietro'nun elinden kurtarmıştı.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

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