Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 9. bölüm bugün var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 9. bölüm frag

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sırlı Kitabı ve Eshter'i, düşmanın elinden almak için baskın düzenleyen Baba Oruç, Hızır Reis ve leventler Kalimnos Kalesi'ne sızmışlardı. Baba Oruç, Eshter'i bulunduğu zindandan kurtarmış, Hızır Reis ve Niko ise Giovanni'in yardımı ile büyük bir tehlikeye atılıp Pietro'nun odasına girmiş ve kitabı saklanılan yerden almışlardı.

Antuan, Radko ve adamları, Kalimnos'tan çıkmak üzere olan Baba Oruç ve leventlerinin etrafını sarmıştı. Baba Oruç ve leventleri bu çemberi yarabilecek mi? Kalimnos'tan çıkmaya çalışırken onları nasıl tuzaklar bekliyor? Aynı anda Pietro tarafından kıstırılan Hızır Reis ve Niko kaleden çıkabilecekler mi?

Kalimnos baskını, İskenderiye'de nasıl karşılanacak? Baba Oruç'a verdiği gemi nedeniyle Kılıç Bey ve oğlu Şahin arasında neler olacak?

Diğer yandan İshak Ağa, ailesinin katili olarak gördüğü Yorgu'yu yakalamış ve boğazına hançerini dayamıştı. Yorgo buradan da kurtulabilecek midir yoksa onun için her şeyin sonu mu gelmiştir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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