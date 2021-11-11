Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün var mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam 11. bölümüyle ekranlarda olacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bölüm bugün mü? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haber in üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.

Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro'nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır?

Hızır Reis, Baba Oruç'un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir?

Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç'un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel'I suçlamaktadır. Despina'ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç'u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç'un canına kast etmiştir. Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel'e el kaldırmıştır. Isabel ve Despina arasında son aşamaya varan bu çatışma nelere sebebiyet verecektir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, bu akşam 11. bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet