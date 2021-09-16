Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm saat kaçta?

Diziseverlerin merakla beklediği Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bölüm bugün mü, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yayin Tarihi: 16 Eylül'den İtibaren Her Perşembe - 20.00

Haberler.com - Gündem