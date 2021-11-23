"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" onuncu bölümüyle ekranlara geliyor

AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - Geçtiğimiz bölümde Unita'nın altınlarını ele geçiren ve altınları asıl sahiplerine vermek isteyen Baba Oruç'u, Isabel üzerinden kurduğu tuzakla esir alan Pietro, gaddarlığını sonuna kadar gösterecek. Bu zalimlikten Isabel'de aynı payı alacak. Kızının Pietro tarafından işkenceye uğradığına şahit olan Sylvio nasıl bir tepki gösterecek?

Bu sırada Pietro, yakın adamı Alfeo'ya Despina'yı kaçırtmıştı. Ancak Alfeo, İlyas ve Eshter'in peşine düşmesi neticesinde onlara yakalanmış ve elinden kurtulmak isteyen Despina bir uçurumdan düşüp ölmüştü.

Diğer taraftan Hızır ile Niko, Işığın Kızı'nı bulmak için vardıkları Tenebris Adası'nda birçok tuzağı atlatmış fakat Diego'nun tuzağına düşmüştü. Etrafları onlarca düşman askeriyle sarılı olan Hızır ile Niko'nun yardımına Işığın Kızı Meryem yetişmişti. Meryem, Hızır ile Niko'yu bu tuzaktan kurtarmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra babasıyla ters düşen ve Pietro ile yaptığı ittifak neticesinde Oruçlara karşı hasmane bir tutum sergileyen Şahbaz, Oruçlara yardım etmekte ısrar eden babası Kılıç Beyi öldürtmüştü. Kılıç Beyin gemisiyle Tenebris'e ulaşan Hızır, geri dönebilmek için yine bu gemiye ihtiyaç duyacak fakat Şahbaz, ona yardım için bir gemi göndermeyecektir. Hızır, Niko ve Meryem, Tenebris'ten nasıl kurtulacaktır? Onların Tenebris'ten çıkmasında Derviş nasıl bir rol oynayacaktır?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, İsmail Filiz, Devrim Evin, Okan Şenozan, Gonca Cilasun, Cemre Gümeli, Aytek Şayan, Caner Topçu, Şeyma Peçe ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe 20.00'de TRT 1 ekranlarında…

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