Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gün mü değiştirdi, hangi gün yayınlanıyor? - Haberler
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gün mü değiştirdi, hangi gün yayınlanıyor?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gün mü değiştirdi, hangi gün yayınlanıyor?
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TRT 1'in sevilen tarih dizileri arasında yer alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gün mü değiştirdi, hangi gün yayınlanıyor? merak etti. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu hafta yok mu? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1 hafta tatil mi yapacak? İşte bilgiler...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gün mü değiştirdi, hangi gün yayınlanıyor?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Dizi bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizi gün değiştirmedi. Önümüzdeki haftadan itibaren tekrardan Perşembe günleri yayınlanmaya devam edecek.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

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