'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' ilk bölümüyle yarın TRT1'de ekranlara gelecek - Haberler
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"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" ilk bölümüyle yarın TRT1'de ekranlara gelecek

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

TRT 1'in yeni projesi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, yarın saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak.

TRT 1'in yeni projesi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, yarın saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' ilk bölümüyle yarın TRT1'de ekranlara gelecek - Haberler
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