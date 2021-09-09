"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin karakterleri açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin karakterleri açıklandı

'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin karakterleri açıklandı
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

TRT 1'in yeni projesi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, 16 Eylül'de saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak.

TRT 1'in yeni projesi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, 16 Eylül'de saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Merakla beklenen projenin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

Yiğit Özşener (Pietro)

Pelin Akil (İsabel)

Yetkin Dikinciler (İshak)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

Melis Babadağ (Zeynep)

İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

Caner Topçu (İlyas)

Gülcan Arslan (Despina)

Devrim Evin (Antuan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Haluk Levent Derya Baykal
Spor Max Meyer Mert Müldür Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin karakterleri açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 11:41:03. #1.14#

title