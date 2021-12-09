Barbaroslar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 13. bölüm fragmanı çıktı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragman izle!

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 13. bölüm yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin bitiminin ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oruç'un mahzeninde bulduğu altınlara el koyan Karabay'ın altınları emanet ettiği Memlük Askerleri, Pietro'nun kumpası neticesinde öldürülmüş ve bu cinayet suçları da Oruç ve Leventlerinin üstüne atılmıştı. Oruç, altınları çalanları bulduğu takdirde gerçek katillerin ortaya çıkacağını öne sürerek zindandan kurtulmuş ancak İlyas'ı Karabay'a rehin vermek zorunda kalmıştı. Karabay ise Oruç'un geç kaldığını bahane ederek İlyas'ı idam sehpasına çıkarmıştı. Altınları bulup İlyas'ı idamdan kurtarmak için çabalayan Oruç sonunda altınların izini bulmuş ancak kendisini başarısızlığa uğratmak için gelen Sylvio ve adamları tarafından yolu kesilmişti. Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek midir? Altınlar İskenderiye hudutlarından dışarı çıkmadan Pietro'nun adamlarını yakalayabilecek midir? İdam sehpasına çıkan kardeşi İlyas'ı kurtarmayı başarabilecek midir? Diğer taraftan Derviş'in izini bulan Meryem ve Hızır, Antuan'ın tuzağına düşmüş ve Pietro'nun esiri olmuşlardır. Sırlı kitabın peşinde olan Pietro, Derviş'in hayatına karşılık kitabı istemiş ancak kitabın yerini Hızır'dan öğrenemeyen Pietro, Derviş'e çevirdiği silahın tetiğini çekmiştir. Derviş ölecek midir? Meryem ile Hızır, Pietro'nun elinden kurtulabilecekler midir? Tüm bunların yanı sıra Meryem, Pietro'nun ağabeyi olduğunu nasıl öğrenecektir? Pietro'nun kardeşi olduğuna dair güçlü şüpheler edinecek olan Meryem'in bu durum karşısındaki tutumu hangi yönde şekillenecektir? Gelmesiyle İskenderiye'de dengeleri değiştiren Hüma'nın yeni eylemi ne olacaktır? Girişeceği eylemi neticesinde Firuze ile bir kez daha karşı karşıya gelecek olan Hüma'nın Firuze'yle olan mücadelesi nelere yol açacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

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