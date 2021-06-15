Barbaros Yöm Projesi Sonar Deniz Birimi'nin Kabulleri Başarıyla Tamamlandı
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Barbaros Yöm Projesi Sonar Deniz Birimi'nin Kabulleri Başarıyla Tamamlandı

Barbaros Yöm Projesi Sonar Deniz Birimi'nin Kabulleri Başarıyla Tamamlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü Sualtı Akustik Laboratuvarı (SAL), sualtı akustiği alanında ülkemizdeki ilk ve tek akredite altyapısına sahip olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (Dz. K. K. ) ihtiyaçlarına yönelik projelerde çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü Sualtı Akustik Laboratuvarı (SAL), sualtı akustiği alanında ülkemizdeki ilk ve tek akredite altyapısına sahip olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (Dz. K. K. ) ihtiyaçlarına yönelik projelerde çalışmalarını sürdürmektedir.

Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu (YÖM) Programı kapsamında, TÜBİTAK MAM ile ASELSAN A. Ş. arasında imzalanan 1 adet Sonar Deniz Test Sistemi ve 4 adet Sonar Deniz Birimi'nin Geliştirilmesi Projesi'nin 1. Gemi için gerekli Sonar Deniz Birimi'nin geliştirilmesi, dizin yapının hazırlanması ve test-karakterizasyonu faaliyetleri tamamlandı.

1. Gemi Sonar Deniz Birimi'nin Fabrika Kabul Testleri (FKT) faaliyeti, 31 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Savunma Sanayii Başkanlığı, Dz. K. K. Araştırma Merkezi Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve ASELSAN A. Ş. yetkililerinden oluşan Kabul Heyeti huzurunda başarı ile yerine getirildi.

Kaynak: Habermetre

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