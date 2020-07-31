'Barbaros'un torunları, bayramda nöbette DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' karakol gemisinde görevli personel, ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda da hassasiyetle sürdürüyor.

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' karakol gemisinde görevli personel, ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda da hassasiyetle sürdürüyor. Bayramı görev yaptıkları gemide karşılayan personel, aileleri ve silah arkadaşlarına selam göndererek, Türk milletinin bayramını kutladı.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' (P-1205) karakol gemisinde görevli personel, Kurban Bayramı'nda da görevlerini yerine getiriyor. Ailelerine bayram mesajı gönderen personel, yakınlarından uzakta bayramı geçirmelerine rağmen, vatan korumasında görev almanın ise gururunu yaşıyor. Gemi personeli, aileleri ve silah arkadaşlarına selam göndererek, Türk milletinin bayramını kutladı. Gemi komutanı, güvertede rütbeli ve sözleşmeli erlerin Kurban Bayram'ını kutladı.

'TCG Karabiga' Karakol gemisi Komutanı, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde mavi vatanın dört bir yanında görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Başta ailemin, sınır dışında ailelerinden, vatan toprağından ayrı olan tüm personelimizin bayramını kutlarım. Bizler görevimizin başındayız. Ülkemizin ve dünyanın geçirmekte olduğu salgın döneminde bu zor günlerde bize tevdi edilecek görevi icra etmeye hazırız. Herkese iyi bayramlar diliyoruz" dedi.Ailelerine bayram mesajı gönderen gemi personeli ve sözleşmeli erler, Kurban Bayramı'nda mavi vatanın dört köşesinde görevlerinin başında olduklarını, ülkenin ve dünyanın geçirmekte olduğu koronavirüs salgını dönemindeki zor günlerde her görevi icra etmeye hazır olduklarını söyledi.

Sözleşmeli erler ise, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin refahı, huzuru, güvenliği için verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: DHA