'Barbaros'un torunları, bayramda nöbette
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' Karakol gemisinde (P-1205) görevli personel ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda aynı hassasiyetle sürdürüyor.
31.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:57
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' Karakol gemisinde (P-1205) görevli personel ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda aynı hassasiyetle sürdürüyor. Bayramı görev yaptıkları 'TCG Karabiga' Karakol gemisinde karşılayan Barbaros'un torunları, aileleri ve silah arkadaşlarına selam göndererek, Türk milletinin bayramını kutladı.
Kaynak: DHA