"Barbaros'un torunları" bayramda da görevlerinin başında
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"Barbaros'un torunları" bayramda da görevlerinin başında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Kaş Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak karşıladı.

31.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:25

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Kaş Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak karşıladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücü Türk donanmasının kahraman bahriyelileri, görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor.

TCG Kaş Fırkateyni'nde görev yapan "Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarında", yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğu olsa da, vatan için ter dökmenin gururu hakim.

Kurban Bayramı'nda Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirleyen fırkateynde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı fırkateynde görevli askerler, birbirleriyle bayramlaştı.

TCG Kaş Fırkateyni Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Can Dalay, askerlerin tek tek bayramını kutladı.

Tokalaşmadan selam verilerek yapılan bayramlaşmada, personele çikolata ikram edildi.

"Gururla görevimizi yapıyoruz"

Fırkateynin komutanı Yüzbaşı Dalay, AA muhabirine, zaman gözetmeksizin 7/24 görev başında olduklarını söyledi.

Deniz Kuvvetlerinin muharip unsurlarında görev yapacak şeklide yetiştirilen her deniz subayının en büyük hayallerinden birinin, gemi komutanı olmak olduğunu belirten Dalay, kendisinin de bir yıldır bu onurlu görevi yürüttüğünü bildirdi.

Gemi komutanının asli görevinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarında hak ve menfaatlerin korunmasına katkı sağlamak maksadıyla gemisini her an harbe hazır halde tutmak olduğunu vurgulayan Dalay, şöyle konuştu:

"Her komutan gemisiyle özdeşleşir ve 'her zincir en zayıf halkasına kadar güçlüdür' prensibi doğrultusunda gemi personeline takım ruhu içerisinde çalışma yeteneğini kazandırır. Ben de gemi imkan ve kabiliyetlerinin, en etkin şekilde kullanılabilmesi maksadıyla personelimi eğitim, disiplin ve moral açısından yüksek, materyalini ise faal ve hazır tutmaya yönelik yol gösterici ve denetleyici görevini aktif olarak icra etmekteyim. Zorluklara rağmen, görevin maneviyatı her zaman üstün gelmektedir. Bizler şanlı Türk bayrağını tüm dünya denizlerinde dalgalandıran Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri olmanın, hiçbir bedelle ölçülemeyecek gururuyla görevimizi yapıyoruz. Bu gurur her türlü zorluğun üstesinden gelmemizi sağlıyor."

'Barbaros'un torunları' bayramda da görevlerinin başında

Kaynak: AA

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