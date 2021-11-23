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Barbaros Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Barbaros Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde elektrik ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi sonrası bozulan yolları konforlu hale getiriyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde elektrik ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi sonrası bozulan yolları konforlu hale getiriyor.

Başiskele genelinde yapılan çalışmalar neticesinde zamanla eskiyen alt yapılar yenileniyor. Barbaros Mahallesi'nde tamamen yenilenen alt yapı çalışmaları sonrası bozulan yollar Başiskele Belediyesi ekiplerince yeniden asfaltlanmaya başlandı. Mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışan belediye ekipleri, Millet Caddesi, Atatürk Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Kahramanlar Caddesi ile bu caddelere bağlantısı olan ara yolların asfalt onarım çalışmalarına başladı. Vatandaşların yeniden konforla ve güvenle ulaşım sağlamaları için yollar sıcak asfaltla kaplanmaya başlandı. - KOCAELİ

Barbaros Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

Barbaros Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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