Barbaros Köyü'ne Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülü
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Barbaros Köyü'ne Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 26 Kasım günü gerçekleşti.

28.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:19
Barbaros Köyü'ne Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülü

Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediyesi Başkan Vekili Meltem Bodrumlu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Ödül Komitesi Üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Geleneksel Oyuk Festivali ile kültürünü yaşatmaya çalışan Barbaros Köyü'nü anlatan, Banu Ersan'ın kaleme aldığı "Sıradam'dan Barbaros'a" kitabı, "Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülü"nü kazandı. Ödül törenine Barbaros Muhtarı Barbaros Ersan, Banu Ersan ve köy halkı katıldı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz yaptığı açıklamayla başta Banu Ersan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Oğuz açıklamasında "Köylerimizin kültürlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak adına çeşitli festivaller düzenliyoruz. Bu yolda köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin katkıları çok önemli. Böylesine anlamlı bir ödülün Barbaros Köyümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler
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