Barbaros Köyü'ne Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülü

28.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:19

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediyesi Başkan Vekili Meltem Bodrumlu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Ödül Komitesi Üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Geleneksel Oyuk Festivali ile kültürünü yaşatmaya çalışan Barbaros Köyü'nü anlatan, Banu Ersan'ın kaleme aldığı "Sıradam'dan Barbaros'a" kitabı, "Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülü"nü kazandı. Ödül törenine Barbaros Muhtarı Barbaros Ersan, Banu Ersan ve köy halkı katıldı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz yaptığı açıklamayla başta Banu Ersan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Oğuz açıklamasında "Köylerimizin kültürlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak adına çeşitli festivaller düzenliyoruz. Bu yolda köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin katkıları çok önemli. Böylesine anlamlı bir ödülün Barbaros Köyümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler