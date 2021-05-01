"Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Filyos Limanı'na ulaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Filyos Limanı'na ulaştı.

Limana demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, burada hazırlıklarını sürdürecek.

TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı gemi, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılıyor.

Eski ismi "Polarcus" olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor.

Gemide bir helikopter pisti de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz