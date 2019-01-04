Barbaros 11 Ve 25 Ocak'ta Dada Salon Kabarett'de

Barbaros'un farklı dillerde ve türlerdeki geniş repertuvarıyla misafirlerini eğlendireceği gecede, Fairmont Quasar Istanbul'un ödüllü şeflerinin Dada Salon Kabarett için özel olarak hazırladığı menü ikram edilecek.

Okan Bayülgen'in İstanbul'a kazandırdığı yeni ve sıra dışı gösteri mekânı Dada Salon Kabarett'nin şık atmosferinde unutulmaz bir akşam yaşamak isterseniz, 11 ve 25 Ocak tarihlerini ajandanıza not etmeyi unutmayın.

Kaynak: Bültenler