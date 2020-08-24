Barbarları Beklerken Filmi
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Bir imparatorluğun sınır bölgesinde yaşayan bir hakim, emekli olacağı günü beklemektedir. Ancak onun hayatı, Albay Joll’un bölgeye gelip kendisinden bölgede yaşayan barbarların faaliyetlerini raporlamasını istemesiyle bambaşka bir hal alır. Araştırmalara başlayan adam, imparatorluk askerlerinin barbarlara işkence edip onları öldürdüğüne tanık olur. Gördükleri hakimin, imparatorluğa olan sadakatini sorgulamaya başlamasına neden olur.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Waiting for the Barbarians
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, İtalya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 112 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 09.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com