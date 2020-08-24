Barbarları Beklerken Filmi Barbarları Beklerken filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Barbarları Beklerken filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir imparatorluğun sınır bölgesinde yaşayan bir hakim, emekli olacağı günü beklemektedir. Ancak onun hayatı, Albay Joll’un bölgeye gelip kendisinden bölgede yaşayan barbarların faaliyetlerini raporlamasını istemesiyle bambaşka bir hal alır. Araştırmalara başlayan adam, imparatorluk askerlerinin barbarlara işkence edip onları öldürdüğüne tanık olur. Gördükleri hakimin, imparatorluğa olan sadakatini sorgulamaya başlamasına neden olur.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Waiting for the Barbarians

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, İtalya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 112 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 09.10.2020

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Kaynak: InterSinema.com