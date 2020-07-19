Baransu'ya 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti Baransu'yu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık hakkında ayrıca, 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl, 'yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan ise 4 yıl hapis cezası verildi. Baransu, böylelikle 3 ayrı suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olmuş oldu.

Baransu'nun, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'iftira' suçlarından beraatına hükmedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA