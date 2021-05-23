Baran Süzer'den Oscarlı oyuncu Robert de Niro'ya geçmiş olsun ziyareti
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Baran Süzer'den Oscarlı oyuncu Robert de Niro'ya geçmiş olsun ziyareti

Baran Süzer'den Oscarlı oyuncu Robert de Niro'ya geçmiş olsun ziyareti
Hürriyet - Haberler | Magazin

De Niro'nun ortağı olduğu ünlü Uzakdoğu restoranı Nobu'yu İstanbul'da açmaya hazırlanan Baran Süzer, bir de müjde verdi!

De Niro'nun ortağı olduğu ünlü Uzakdoğu restoranı Nobu'yu İstanbul'da açmaya hazırlanan Baran Süzer, bir de müjde verdi!

Oscarlı oyuncunun, ekim ayında bir "Sake Seremonisi" için İstanbul'a geleceğini söyleyen Süzer, babası Mustafa Süzer'i de görüntülü arayarak oyuncuyla konuşturdu.

"Mustafa" diye seslendiği ünlü iş insanına oğluyla çok güzel bir iş birliği yaptığını söyleyen Robert de Niro, ilk fırsatta Türkiye'ye geleceğini ve Nobu İstanbul'u ziyaret edeceğini müjdeledi.

Kaynak: Hürriyet

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Baran Süzer'den Oscarlı oyuncu Robert de Niro'ya geçmiş olsun ziyareti - Haberler Magazin
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