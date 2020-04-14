Baran: Mücbir sebep' kapsamı genişletilsin
Ankara Ticaret Odası Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 ile mücadelede "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi içinde yer alan "mücbir sebep" hükümlerinden faydalandırılacak sektörlerin artırılması çağrısında bulundu.
14.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:37
Ankara Ticaret Odası Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 ile mücadelede "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi içinde yer alan "mücbir sebep" hükümlerinden faydalandırılacak sektörlerin artırılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com