Baran elendi mi? Survivor Baran kimdir? Baran Köse nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Baran Köse bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Baran Köse kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Baran Köse elendi mi? Survivor kim elendi? Baran Köse hayatı ve biyografisi!