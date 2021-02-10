Baran elendi mi? Survivor Baran kimdir? Baran Köse nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
10.02.2021 00:56 | Son Güncelleme: 10.02.2021 01:00
Survivor Baran Köse bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Baran Köse kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Baran Köse elendi mi? Survivor kim elendi? Baran Köse hayatı ve biyografisi!
Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Baran Köse kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
SURVİVOR BARAN ELENDİ Mİ?
Yapılan SMS oylamasında elenen isim Baran oldu.
SURVİVOR BARAN KÖSE KİMDİR?
Survivor Baran, Survivor 2021 yedek. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Survivor Baran Kösebarankosee1 hesabından paylaşımlar Instagram'da 2 yapıyori Baran Köse'nin Survivor Gönüllüler takımında yer alması bekleniyor.