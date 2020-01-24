Baran: Büyümede e-ticaret ve e-ihracat başrol oynayacak
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de özel sektörü e-ihracata yönlendirmek ve e-ticareti kolaylaştırmak için düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin büyüme ve ihracat hedeflerine ulaşmasında, e-ticaret ve e-ihracat başrol oynayacak" dedi.
24.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:31
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de özel sektörü e-ihracata yönlendirmek ve e-ticareti kolaylaştırmak için düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin büyüme ve ihracat hedeflerine ulaşmasında, e-ticaret ve e-ihracat başrol oynayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com