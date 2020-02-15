Barakasında kendini vurdu
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Barakasında kendini vurdu

Zonguldak'ın Türkali köyünde bir kişi sahil kenarında bulunan barakasında kendini vurdu.

15.02.2020 00:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:38
Barakasında kendini vurdu

'ın Türkali köyünde bir kişi sahil kenarında bulunan barakasında kendini vurdu.


Edinilen bilgiye göre, Türkali köyünde yaşayan Taner Ç. isimli şahıs sahildeki barakasında av tüfeği ile kendini vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalesi yapılan Taner Ç.'nin göğsünün üst kısmından yaralandığı ve alkollü olduğu belirtildi. Taner Ç. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayatı tehlikesi olmadığı belirtilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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