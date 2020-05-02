- Barakası yanan adam: "Uykuda içim daraldı uyandım yangını gördüm"
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- Barakası yanan adam: "Uykuda içim daraldı uyandım yangını gördüm"

- Barakası yanan adam: 'Uykuda içim daraldı uyandım yangını gördüm'
02.05.2020 04:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 04:02

- Barakası yanan adam: "Uykuda içim daraldı uyandım yangını gördüm" Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yanan bir baraka ev küle döndü.

- Barakası yanan adam: "Uykuda içim daraldı uyandım yangını gördüm"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yanan bir baraka ev küle döndü. Olaya yorum yapan sahibi ise, "Yatakta uyuyordum, içime bir daralma geldi. Camdan baktığımda yangını gördüm, sanki içime doğdu" dedi.

Gece yarısı Hacıevhat Mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde tahtadan yapılmış Kenan Kıp'a ait baraka evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. İçerisinde bulunan eşyaların yandığı baraka küle dönerken, yaklaşık 4 bin lira zarar meydana geldiği belirtildi.

Yangını görünce şaşkına döndüğünü ifade eden Kenan Kıp, "Evde yatıyordum, içimde bir daralma oldu. Bir oraya döndüm, bir buraya döndüm. Sanki içimde bir kıpırtı oldu. O anda ne yapacağımı şaşırdım. İçime mi doğdu ne olduysa, bir kalktım cam boyuna, yahu dedim rüya mı görüyorum. Bir baktım yanıyor ortalık. Meğerse benim baraka yanmış. Resmen dondum kaldım o an yani şok oldum. Ne var ne yok bütün eşyalarım yanmış. İyi kötü sıcak havalarda karımla birlikte orada yatıyorduk. Gözümle görmeden kimsenin günahını alamam. Kimseden de şikayetçi değilim. Canımız sağ olsun yapacağımız bir şey yok" diye konuştu.

- Barakası yanan adam: 'Uykuda içim daraldı uyandım yangını gördüm'

Kaynak: İHA

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