Barakanın Çatısından Kopan Parçalar Hasara Yol Açtı - Yaralı Kadın Olay Anını Anlattı
- Rüzgarın savurduğu barakanın uçma anı Sevtap Başsebzeci'nın yaralanma anı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden detay Sevtap Başsebzeci'nın hastanede tedavi görmesi Sevtap Başsebzeci'nın açıklaması ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan...
- Rüzgarın savurduğu barakanın uçma anı
Sevtap Başsebzeci'nın yaralanma anı
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden detay
Sevtap Başsebzeci'nın hastanede tedavi görmesi
Sevtap Başsebzeci'nın açıklaması ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan sac parçalarının sürüklenmesi sonucu yaralanan Sevtap Başsebzeci olay anını anlattı.
Kaynak: AA