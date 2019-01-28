Barakadaki Yangında Muhabbet Kuşları Telef Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kümes olarak kullanılan barakada çıkan yangında çok sayıda muhabbet kuşu telef oldu.

İskele Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi'nde Hocazade Evleri'nin bahçesinde bulunan ve kümes olarak kullanılan barakada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Barakada inceleme yapan ekipler, kafeslerin içindeki çok sayıda muhabbet kuşunun telef olduğunu belirledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA