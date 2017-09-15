Barakada Yaşayan Taş Ailesine Destek Sözü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkılan evlerinin enkazından çıkardıkları briket ve döşemelerden yaptıkları baraka evde yaşam mücadelesi veren 5 nüfuslu Taş ailesine devlet sahip çıktı.



Yüksekova'ya bağlı Güngör Mahallesi'nde barakada hayata tutunmaya çalışan 5 nüfuslu Taş ailesinin dramının haber yapılması üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak harekete geçti. Bakanlık ve valiliğin talimatı üzerine Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Akif Bildirici, barakada 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Saadet ve Emrah Taş çiftini ziyaret ederek, destek sözü verdi.



"Yüksekova'da bir yılda 6 bin 170 aileye ulaştık"



Ailenin sıkıntılarını dinleyen Bildirici, Taş ailesi ile ilgili haberin basında yer alması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının talimatıyla aileyi ziyaret edip sıkıntılarını dinlediğini söyledi. Bildirici, "Basına düşen her haberi bizler ihbar olarak kabul edip hemen harekete geçiyoruz. Aile ile görüştükten sonra ne tür bir yardımımız olur. O yardımları Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürümüzle koordineli bir şekilde planlayacağız. Evle ilgili yapacağımız yardımları ilçe kaymakamımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla da görüşeceğiz. Yaklaşık bir yıldır sokağa çıkma yasağı bittikten sonra Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından ilçede psiko-sosyal destek hizmeti yürütülmekte. Bu çalışmalar esnasında 8 binden fazla aileye ulaştık. Bu 8 bin ailenin içinde tek seferlik yardımlarımızdan yararlanan ailelerimiz oldu. Buna rağmen gözümüzden kaçan, haberdar olmadığımız ailelerimiz de oluyor. Taş ailesinin ne ihtiyaçları varsa, imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışacağız. Yüksekova'da bir yıl içinde 6 bin 170 aileye ulaştık. Bir yıl içerisinde 23 milyon TL mağdur ailelere para yardımlarımız oldu. Anlaşılan yardımlarımızı, saha çalışmalarımızı yeniden bir sıklaştırmamız lazım, yeniden ekiplerimizi oluşturacağız" diye konuştu.



Taş ailesi ise, ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. - HAKKARİ