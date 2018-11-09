Barakada Yaşayan 6 Kişilik Aile, Yeni Evlerine Kavuştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, barakada yaşayan 6 kişilik aileye hayırsever vatandaş ve işadamları ile birlikte yardım eli uzatarak prefabrik ev yaptı.

Antalya'nın Kemer İlçesine bağlı Beycik Mahallesi'nde 4 çocuğuyla birlikte elektrik ve suyu olmayan birkaç metrekarelik bir barakada yaşam mücadelesi veren Solumaz ailesi Ebru Türel ve hayırsever işadamları ve vatandaşların seferber olmasıyla birlikte barakadaki zor yaşamdan kurtarılarak sıcak yuvaya kavuşturuldu.

Verdiğimiz sözü tuttuk

Ebru Türel aileyi kısa bir süre önce ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit etmiş, hayırsever vatandaşlarla da görüşerek aile için prefabrik bir ev yaptırılacağını ifade etmişti. Ebru Türel, bu sözünü çok kısa bir süre içinde tutarak hayata geçirdi. Hayırseverlerin destekleri ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının da çalışmalarıyla aileye içinde dayalı döşeli eşyalarla birlikte prefabrik ev kazandırıldı. Evin kapısını aileyle birlikte açan Ebru Türel, Solumaz çiftinin yeni yuvasını gezerek ilk heyecanlarına ve mutluluklarına ortak oldu.

"Güle güle otursunlar"

Ebru Türel, "Gazetede okuduğum bir haber üzerine ailenin durumundan haberdar oldum. Hemen ekiplerimizi aileye yönlendirdim. Yaşadıkları yer naylondan derme çatma bir barakaydı, tuvalet, mutfakları yok ve 4 tane çocukları vardı. Bizde hayırsever vatandaş ve işadamlarımızın destekleriyle küçük sevimli bir başlarını sokabilecekleri 4 tane çocuklarıyla huzurlu mutlu sağlık içinde yaşayabilecekleri ev yaptık. Buranın yapımında emeği geçen destek olan bütün hayırseverlere çok teşekkür ederim. Solumaz ailesini hayırseverlerin katkılarıyla yeni evine kavuşturduk. Verdiğimiz sözü tuttuk, ailemiz artık mutlu ve sağlıklı yaşamlarını sürdürecekler. Yeni yuvalarının içinde inşallah güle güle, mutlu sağlıklı huzurla yaşamaları ve kullanmalarını dilerim" diye konuştu.

"Evimize sihirli değnek değdi"

Reşit ve Bircan Solumaz çifti Ebru Türel'e teşekkür ederek, "Maddi imkansızlıklardan dolayı derme çatma barakada yaşıyorduk. Ebru Türel bizlere geldi destek vereceğini söyledi. Sözünü de tuttu. Ebru hanımın elinde sihirli değnek varmış gibi bizi mutlu bir yuvaya kavuşturdu. Ebru hanımdan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'den ve bu evi yapanlardan Allah razı olsun. Ebru Türel sayesinde oldu mutlu bir yuvaya kavuştuk" diye konuştu. - ANTALYA