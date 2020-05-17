Barakada yaşamlarını sürdüren aile yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barakada yaşamlarını sürdüren aile yardım bekliyor

ADANA'da barakada 6 çocuklarıyla yaşayan Çiğdem Kaynak (47) ve Hüseyin Özdemir (58) çifti, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Barakada yaşamlarını sürdüren aile yardım bekliyor
17.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:22

 

ADANA'da barakada 6 çocuklarıyla yaşayan Çiğdem Kaynak (47) ve Hüseyin Özdemir (58) çifti, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.Yaklaşık 40 yıl sanayide işçi olarak çalışan Hüseyin Özdemir, bir süre önce belindeki rahatsızlık nedeniyle işi bırakmak zorunda kaldı. Özdemir, dini nikahlı eşi ve 6 çocuğuyla Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1120 Sokak'taki barakada yaşam mücadelesi vermeye başladı. Bu sırada Çiğdem Kaynak'ın bacağında bir anda yara oluştu. Kaynak'ın bacağında enfeksiyon kapan yara günden güne büyümeye başlayınca, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 3 gün hastanede yatan Kaynak, çocuklarına bakacak kimse olmadığını belirtip, taburcu olmak istedi. Kaynak, taburcu olduktan sonra ilaçlarını kullanmasına rağmen bacağındaki yara bir türlü iyileşmedi.'PARA PUL DEĞİL, BAŞIMIZI SOKACAK EV İSTİYORUZ'Hüseyin Özdemir, özellikle koronavirüs salgını döneminde bu şartların çok sağlıksız olduğunu kaydetti. Çalışmak istediğini ama belindeki rahatsızlığın buna engel olduğunu belirten Özdemir, "40 yıl çalıştım ama sonunda rahatsızlandım. Şu an evimiz, barkımız, dikili bir soğanımız dahi yok. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan ayda 693 TL yardım alıyoruz. Çocuklarımın en küçüğü 6, en büyüğü 20 yaşında. İrili ufaklı işlerde çalışıyorlar. Eşimin bacağındaki yara da giderek büyüyor. Allah bizi koruyor burada. Çünkü bu şartlarda yaşamak gerçekten zor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Para pul istemiyoruz. Bir yuvamız olsun istiyoruz" dedi.'GECELERİ AĞRIDAN UYUYAMIYORUM'

Çocuklarının bu şartlarda büyümesinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Çiğdem Kaynak ise barakanın içinde oturacak bir sandalyelerinin dahi olmadığını kaydetti. Bacağındaki yaranın bir anda çıktığını ve giderek büyüdüğünü belirten Kaynak, hastaneye gidip geldiklerini ama bir türlü yaranın iyileşmediğini ifade etti. Yaşadıkları şartlar altında iyileşmesinin zor olduğunu vurgulayan Kaynak, "Çoktan beri yaralarımın iyileşmesini bekliyorum ama olmuyor. Bu şartlar bizi daha da kötü yapıyor. Lütfen sesimizi duyup bize bir yardım eli uzatsınlar. Başımızı sokacak bir evimiz olsun istiyorum" diye konuştu.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı Haber
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ferdi Tayfur Tuba Büyüküstün Bartu Küçükçağlayan
Spor Can Bartu Hasan Şaş Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Çocuk Adana Avrupa
Şu an buradasınız: Barakada yaşamlarını sürdüren aile yardım bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 14:19:52. #1.15#
title