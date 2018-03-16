Barakada Tabanca ve Pompalı Tüfek Bulundu
Marmaraereğlisi ilçesinde, bir barakada yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet pompalı tüfek bulundu.
Marmaraereğlisi ilçesinde, bir barakada yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet pompalı tüfek bulundu.
Alınan bilgiye göre, Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahil şeridinde bulunan ve yaz aylarında kiralık olarak tatilcilere verilen barakalarda şüphe üzerine arama yaptı.
Yapılan aramalarda bir barakada 5 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Tabanca ve tüfeklere el konulurken E.B. ve T.E. ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürdü.