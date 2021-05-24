Barakada şüpheli ölüm

Adana'da barakada bir kişi ölü bulundu.

Adana'da barakada bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir barakada meydana geldi. Mahalle sakinleri uzun yıllardır barakada yalnız yaşayan Cevdet Aydemir'i (47) göremeyince merak edip evine gitti. Evin penceresinden Aydemir'i yerde hareketsiz yatarken gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonucu Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe