Barakada maskeli korona önlemi ANTALYA'da bir kişi, çevresinde hiçbir yapı bulunmayan barakada, koronavirüse karşı maske takıp, tek başına otururken görüntülendi.

ANTALYA'da bir kişi, çevresinde hiçbir yapı bulunmayan barakada, koronavirüse karşı maske takıp, tek başına otururken görüntülendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Irmağı'nın kenarındaki bir barakanın balkonunda tek başına oturan ve maske ile kendini korumaya alan bir kişi, ilginç bir görüntü oluşturdu. Etrafında hiçbir yapı olmayan barakada oturan kişiyi fotoğraflayan doğa bilimci ve kuş gözlemcisi Hüseyin Çağlar İnce, Manavgat Irmağı'nın döküldüğü bölgede göç zamanı olması nedeniyle kuş gözlemi yaparken barakada oturan maskeli kişiyi fark ederek, fotoğrafladığını belirtti.

Kaynak: DHA