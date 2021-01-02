Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 TL ceza
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Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 TL ceza

02.01.2021 09:34 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:37
Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 TL ceza

ADANA'da derme çatma bir barakaya baskın yapan polis ekipleri, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye 38 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

ADANA'da derme çatma bir barakaya baskın yapan polis ekipleri, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye 38 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki bir barakada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Murat D.'ye ait olduğu belirtilen barakaya baskın yapan ekipler, 9 kişinin kumar oynadığını belirledi. Bu kişilere sosyal mesafe ve maske kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından 38 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Murat D. hakkında da adli işlem başlatıldı.


Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 TL ceza
Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 TL ceza
Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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