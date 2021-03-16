Barakada kan donduran cinayet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barakada kan donduran cinayet

16.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:49

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, boş bir arazideki barakada silahla vurulmuş halde bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, boş bir arazideki barakada silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sercan Tufan (30) cadde üzerinde bulunan boş arazideki barakada silahla boğazından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Barakaya gelen arkadaşı Tufan'ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Barakada kan donduran cinayet
Barakada kan donduran cinayet
Barakada kan donduran cinayet
Barakada kan donduran cinayet
Barakada kan donduran cinayet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Akif Ersoy Ayşe Keşir
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Cüneyt Çakır Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barakada kan donduran cinayet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:50:36. #1.14#
title