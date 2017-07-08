Barakada Başlayan Yangın İki Aracı da Kül Etti

KUŞADASI'ndaki bir barakada başlayan ve uçan balon şişirmede kullanılan helyum gazının da etkisiyle büyüyerek konut önünde bulunan 2 araca sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Dağ Mahallesi'ndeki, bir balon satıcısı tarafından uçan balon şişirmek için kullanıldığı belirtilen ahşap barakada, bugün saat 05.00'te, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın, balon şişirmede kullanılan az miktardaki helyum gazının da etkisiyle bir anda büyüdü. Alevler, baraka önündeki park halindeki bir otomobile sıçradı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilin LPG deposu büyük bir gürültüyle patladı ve alevler bitişikte park halinde olan hafif ticari aracı da sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda yangının çevredeki evlere sıçraması önlendi. İtfaiye yangınını yaptığı çalışmayla söndürdü. Aynı bölgede park halindeki iki araç daha yangından zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.



- Aydın