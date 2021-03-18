Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı

18.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:12
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, 30 yaşındaki vatandaşı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, 30 yaşındaki vatandaşı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı.

Olay, 16 Mart tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, ailesinin izni ile arazilerine baraka yapmasına izin verdiği Ali M. isimli şahsın yaşadığı barakaya geldi. Tufan, Ali M. isimli şahsa arazilerini boşaltmasını söyledi. Tufan ile Ali M. arasında barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan'ı vurdu. Ali M. olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı. Barakaya gelen arkadaşı Tufan'ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine intikal eden polis ve olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Tufan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ali M.'nin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ali M. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Birol Güven Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:21:38. #1.14#
title