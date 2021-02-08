Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı (2)
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Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı (2)

08.02.2021 14:28 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:32
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı (2)

TUTUKLANDILARBursa'da 2 katlı barakanın kundaklanmasının ardından Aydın Gültekin'i (51) döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Aydın Ş. (52) ile oğlu Fevzi Ş. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Bursa'da 2 katlı barakanın kundaklanmasının ardından Aydın Gültekin'i (51) döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Aydın Ş. (52) ile oğlu Fevzi Ş. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Derya EVREN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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