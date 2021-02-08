Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı (2)
08.02.2021 14:28 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:32
TUTUKLANDILARBursa'da 2 katlı barakanın kundaklanmasının ardından Aydın Gültekin'i (51) döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Aydın Ş. (52) ile oğlu Fevzi Ş. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Bursa'da 2 katlı barakanın kundaklanmasının ardından Aydın Gültekin'i (51) döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Aydın Ş. (52) ile oğlu Fevzi Ş. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Derya EVREN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN