Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı
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Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı

Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldıKİLİS - Kilis'te aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.

25.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:14
Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı

Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı

- 'te aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şıhmehmet Mahallesi Şıh Muhammed Bedevi Türbesi yolu üzerinde bulunan 7 göçmen ailenin kaldığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine , sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri gönderildi. Vatandaşlarında yardımıyla 13 çocuk , sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. 4 çocuğun hafif yangın sonucu çeşitli yerlerinde yanık olduğu diğer çocuklarında dumandan etkilendiği bildirildi. ile Polis yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı
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