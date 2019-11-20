Baraka üzerindeki tahtalar yandı
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Baraka üzerindeki tahtalar yandı

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan barakanın üstünde bulunan tahtalar alev alev yandı.

20.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:23
Baraka üzerindeki tahtalar yandı

'da, yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan barakanın üstünde bulunan tahtalar alev alev yandı.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaat alanı yanında bulunan barakanın üst kısmında yer alan tahtalar bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Yanan tahtaları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kalıp tahtaları zarar gördü. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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