Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu

Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu Yağışların ardından barajlarda doluluk yüzde 69 Son günlerde etkili olan yağışlar sonrası İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,05'e ulaştı.

Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu

Yağışların ardından barajlarda doluluk yüzde 69

İSTANBUL - Son günlerde etkili olan yağışlar sonrası İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,05'e ulaştı.

İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan barajların doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün itibariyle yüzde 69,05 doluluk oranına ulaştı. Son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranına olumlu yansıdığı görülürken İstanbul'un su kaynakları barajlar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA