Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu

Son günlerde etkili olan yağışlar sonrası İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,05'e ulaştı.

Son günlerde etkili olan yağışlar sonrası İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,05'e ulaştı.

İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan barajların doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün itibariyle yüzde 69,05 doluluk oranına ulaştı. Son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranına olumlu yansıdığı görülürken İstanbul'un su kaynakları olan barajlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA