Barajların doluluk oranı kaç? Barajlarda son durum ne? İstanbul barajlarında ne kadar su var?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde olarak zaman zaman son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 1 Kasım Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

1 KASIM 2021 PAZAR İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 19,79 seviyesine indi. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan oran, kuraklığın yaşandığı 2014 yılındaki yüzde 35,17'in gerisinde kaldı.

İstanbul'da 3 Kasım itibariye barajların doluluk oranı %45.05 'dir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 45,05 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 41,92 olarak açıklanmıştı.

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